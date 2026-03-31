AB Heyeti Hatay\'da yürütülen projeleri yerinde inceledi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu öncülüğünde Hatay'da gerçekleştirilen basın gezisi kapsamında, AB heyeti il genelinde devam eden yeniden yapılanma çalışmalarını yerinde inceledi. Programa, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Geçici Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen, Litvanya'nın Türkiye Büyükelçisi Marius Janukonis ile AB üyesi ülkelerin temsilcileri ve çeşitli bakanlık yetkilileri katıldı. Ziyaret kapsamında deprem sonrası yürütülen projelerin sahadaki etkisi değerlendirilirken, bölgedeki iyileştirme çalışmalarının mevcut durumu ele alındı.

AB DESTEKLİ PROJELER SAHADA İNCELENDİ

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde, Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü temsilcileri eşliğinde birçok proje yerinde incelendi. Heyet, özellikle hastaneler, konteyner kentler, eğitim kurumları ve kültürel miras alanlarında yürütülen Avrupa Birliği destekli çalışmaları detaylı şekilde gözlemledi.

Yetkililer, projelerin bölgedeki yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli katkılar sunduğunu belirtirken, bu yatırımların Hatay'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde kritik rol oynadığını ifade etti. Heyet üyeleri de yapılan çalışmaların sahadaki etkisini yerinde görmenin, gelecekte atılacak adımlar açısından önemli bir veri sağladığını vurguladı.

ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ ZİYARETİ DİKKAT ÇEKTİ

İncelemeler kapsamında AB heyeti, Altınözü Devlet Hastanesi'ni de ziyaret etti. Hastanede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik projelerin önemine dikkat çekti.

Ziyaretin, özellikle deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. AB yetkilileri, bölgedeki projelerin yalnızca fiziki iyileştirme değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik toparlanma açısından da katkı sunduğunu belirtti.

Yetkililer, gerçekleştirilen saha gezisinin Hatay'da yürütülen çalışmaların uluslararası düzeyde değerlendirilmesi ve desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun