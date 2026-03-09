AB, İran Gelişmelerini Görüştü - Son Dakika
AB, İran Gelişmelerini Görüştü

09.03.2026 16:11
AB Konseyi Başkanı Costa ve Komisyon Başkanı von der Leyen, bölge ülkeleriyle video konferans yaptı.

AVRUPA Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'daki gelişmeleri ele almak üzere bölge ülkelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılımıyla bölgedeki ülkelerin temsilcileriyle video konferans düzenlendi. Görüşmeye Türkiye, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Ermenistan, Irak, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Umman'dan temsilciler katılıyor. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.

Kaynak: DHA

