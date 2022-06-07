AB Konsey Başkanı suçlayınca Rus Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler toplantısını terk etti - Son Dakika
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AB Konsey Başkanı suçlayınca Rus Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler toplantısını terk etti

07.06.2022 12:15
AB Konsey Başkanı suçlayınca Rus Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler toplantısını terk etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'ta yapılan dünkü toplantısında Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in suçlayıcı konuşması sırasında salonu terk etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'ta yapılan dünkü toplantısında Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in suçlayıcı konuşması sırasında salonu terk etti. Michel konuşmasında "Sayın Rusya Federasyonu Büyükelçisi, dürüst olalım. Kremlin, gıda kaynaklarını gelişmekte olan ülkelere karşı gizli bir füze olarak kullanıyor" dedi. Büyükelçi Nebenzia ise toplantıda yaptığı konuşmada Ukrayna'yı yardım amaçlı gelen silahları karaborsada satmakla suçladı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin New York kentinde BM Binasında dün düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'yı suçlayarak gıda kaynaklarını gizli bir füze olarak kullanmakla suçladı. Konuşma sırasında Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vassily Nebenzia, toplantıyı terk etti. Michel ise "Sayın Büyükelçi, toplantıyı terk edebilirsiniz, belki de gerçekleri dinlemekten daha kolaydır" yorumu yaptı.

'KRİZDEN TEK BAŞINA RUSYA SORUMLUDUR'AB Konseyi Başkanı Michel "Sayın Rusya Federasyonu Büyükelçisi, dürüst olalım. Kremlin, gıda kaynaklarını gelişmekte olan ülkelere karşı gizli bir füze olarak kullanıyor. Rusya savaşının dramatik sonuçları tüm dünyaya yayılıyor. Bu da gıda fiyatlarını artırıyor, insanları yoksulluğa itiyor ve tüm bölgeleri istikrarsızlaştırıyor. Bu gıda krizinden tek başına Rusya sorumludur, tek başına Rusya. Kremlin'in yalan ve dezenformasyon kampanyasına rağmen. Kendi gözlerimle gördüm. Birkaç hafta önce Odesa'da, Karadeniz'deki Rus savaş gemileri ve Rusya'nın ulaşım altyapısına saldırısı nedeniyle milyonlarca ton tahıl ve buğday konteynırlarda ve gemilerde mahsur kaldı" dedi.'UZUN MENZİLLİ SİLAH SAĞLAMA PLANLARINI NOT ALDIK'Güvenlik Konseyi'nde konuşan Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia Ukrayna'ya gönderilen uzun menzilli topçu ve roket fırlatma mühimmatına dikkat çekerek "ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya uzun menzilli topçu ve çoklu roket fırlatma sistemleri sağlama planlarını not aldık. Böyle bir adımın ardındaki küçük inandırıcı mantığını bir kenara bırakarak, Kiev'in bunu, Ukrayna topçularının son zamanlardaki bazı yenilgilerden sonra artık ulaşamayacağı Donbas'taki sivil tesisleri bombalamaya devam etmek için açık bir yetki olarak yorumladığı gerçeğine dikkatinizi çekmeme izin verin" dedi.'YARDIM SİLAHLARI KARABORSADA SATILIYOR'Büyükelçi Nebenzia konuşmasında Ukrayna'ya gönderilen silahların karaborsada satıldığını ileri sürerek "Ayrıca, Ukraynalı yetkililerin yaygın olarak bilinen ölçek dışı yolsuzlukları nedeniyle ABD ve Avrupa'dan teslim edilen silahların neredeyse açık bir şekilde Ukrayna karaborsasında alınıp satıldığını belirtmeden geçemeyeceğim. Basit bir internet araması, American Stingers'ın her biri 7.000 dolara ve Javelins'in 30.000 dolara teklif edildiğini gösterecektir" dedi.

AB Konsey Başkanı suçlayınca Rus Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler toplantısını terk etti
AB Konsey Başkanı suçlayınca Rus Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler toplantısını terk etti
AB Konsey Başkanı suçlayınca Rus Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler toplantısını terk etti
AB Konsey Başkanı suçlayınca Rus Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler toplantısını terk etti
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB Konsey Başkanı suçlayınca Rus Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler toplantısını terk etti - Son Dakika

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