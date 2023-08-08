AB, Nijer'deki Durumu Yakından İzliyor - Son Dakika
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AB, Nijer'deki Durumu Yakından İzliyor

08.08.2023 15:15

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Nijer'de demokratik düzenin normal yollarla tesisi için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 10 Ağustos'ta yapacağı olağanüstü toplantıya kadar vakit olduğunu söyledi. AB, Nijer'deki durumla ilgili tutumuna ilişkin açıklama yaparak, gayrimeşru yetkililerle çalışmamak için tüm faaliyetlerini askıya aldığını belirtti ve ECOWAS'ın kararlarını desteklediğini yineledi. ECOWAS'ın 10 Ağustos'ta yapacağı toplantıyı yakından takip edeceklerini belirten AB Komisyonu Sözcüsü, durumun nasıl geliştiğini görmeleri gerektiğini ve ECOWAS'ın eylem ve kararlarını destekleyeceklerini ifade etti. Nijer'deki darbenin ardından ECOWAS, askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve görevine dönmesi için 7 gün süre tanımıştı. ECOWAS, sürenin dolmasına rağmen askeri operasyon başlatmamıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Nijer'de demokratik düzenin normal yollarla tesisi için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 10 Ağustos'ta yapacağı olağanüstü toplantıya kadar vakit olduğunu söyledi.

Stano, AB'nin Nijer'deki durumla ilgili tutumuna ilişkin açıklama yaptı.

AB'nin gayrimeşru yetkililerle çalışmamak için Nijer'deki tüm faaliyetlerini askıya aldığını belirten Stano, ECOWAS'ın tüm kararlarını desteklediklerini yineledi.

Stano, ECOWAS'ın 10 Ağustos'ta toplantı yapacağına işaret ederek, "AB durumu çok yakından izliyor. Durumun nasıl geliştiğini görmemiz gerekiyor. ECOWAS'ın eylem ve kararlarını destekleyeceğiz." dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü, "Ne karar vereceklerini görmek için perşembe günkü toplantılarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz hala AB olarak perşembe gününe kadar Nijer'de demokratik düzenin tesis edilmesine yönelik normal bir çözüm için arabuluculuğa fırsat olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Ömer Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

Darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 gün süre tanımıştı.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmamıştı.

Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci emre kadar kapatıldığı duyurulmuştu.

Bildiride, yabancı bir ülkenin ECOWAS işbirliğinde Nijer'e operasyon hazırlığında olduğu iddia edilmiş ve ECOWAS'ın halihazırda 2 Orta Afrika ülkesine asker konuşlandırdığı kaydedilmişti.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklaması yapmıştı.

Kaynak: AA
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