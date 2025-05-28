AB Suriye'ye Yaptırımları Kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

AB Suriye'ye Yaptırımları Kaldırdı

28.05.2025 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Suriye'ye ekonomik yaptırımları kaldırarak ülkedeki barış sürecini desteklemeyi hedefliyor.

(ANKARA) - Avrupa Birliği Konseyi, 20 Mayıs'ta varılan siyasi uzlaşmayı hayata geçirerek, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Açıklamada, "Konsey, güvenlik temelli olanlar hariç Suriye'ye yönelik tüm ekonomik kısıtlayıcı önlemleri kaldıran hukuki düzenlemeleri kabul etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği Konseyi, bu ay duyurduğu Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını resmileştirerek, Suriye'ye yönelik güvenlik temelli yaptırımlar hariç tüm ekonomik kısıtlayıcı yapğtırımları kaldıran hukuki düzenlemeleri kabul etti. Bu adımın, Suriye halkının yeniden birleşmesini ve kapsayıcı, çoğulcu, barışçıl bir ülke inşa etmesini desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Konsey ayrıca ekonomik yaptırımlara tabi kişi ve kuruluşlar listesinden 24 kuruluşu çıkardı. Bu kuruluşlar arasında Suriye Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı bankalar, petrol üretimi ve rafinerileri, pamuk ve telekomünikasyon gibi Suriye'nin ekonomik toparlanması için kritik sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunuyor. Listeden çıkarılanlar arasında bazı medya ve televizyon kuruluşları da yer alıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kaja Kallas, kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar, AB'nin Suriye'nin toparlanmasını ve tüm Suriyelilerin isteklerine yanıt verecek bir siyasi geçişi samimi biçimde desteklemesi için, tarihi bir dönemde atılması gereken doğru adımdır. AB, son 14 yılda Suriye halkının yanında durdu ve bu desteği sürdürecektir. Bugün AB, Suriye halkının birleşmesine ve yeni, kapsayıcı, barışçıl bir ülke inşa etmesine katkı sunan bir geçiş süreci ortağı olma taahhüdünü yeniden teyit ediyor."

Öte yandan, AB Konseyi, Esad rejimiyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım listesini, 1 Haziran 2026'ya kadar uzattı. Bu kararın, AB'nin hesap verebilirlik çağrısıyla ve Suriye'de barışçıl geçişe destek hedefiyle uyumlu olduğı belirtildi.

Ayrıca, mart ayında Suriye'nin kıyı bölgesinde meydana gelen mezhep temelli şiddet dalgasıyla bağlantılı olarak, AB Küresel İnsan Hakları Yaptırımları Rejimi kapsamında, iki kişi ve üç kuruluşa karşı yeni yaptırımlar uygulamaya kondu. Bu kişi ve kuruluşlar Suriye'nin kıyı bölgelerinde yaşanan olaylar kapsamında ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

Konsey, Suriye'deki gelişmeleri izlemeye devam edeceğini ve insan haklarını ihlal edenler ile ülkedeki istikrarsızlığı körükleyenlere karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB Suriye'ye Yaptırımları Kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:20:16. #7.13#
SON DAKİKA: AB Suriye'ye Yaptırımları Kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.