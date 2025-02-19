AB Üyesi Ülkeler Rusya\'ya Yeni Yaptırımlar Uyguladı

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AB üyesi ülkeler, Rusya'dan alüminyum ithalatını yasaklayan ve Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımlarda anlaştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerinin, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 24 Şubat'taki yıl dönümü nedeniyle hazırlanan 16'ncı yaptırım paketinde uzlaştığını açıkladı. Von der Leyen, paketle, AB'nin Rusya'nın gölge filosundaki gemileri hedef aldığını ve ülkeye yeni ithalat ve ihracat yasakları uygulayacağını belirterek, "16'ncı yaptırım paketimiz konusundaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.