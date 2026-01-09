ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı
09.01.2026 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minneapolis'te bir ICE ajanının 37 yaşındaki Renee Good'u öldürmesi sonrası yaptığı açıklamalarla tartışma yarattı. Vance, Good'un ölümünü kendi hatasına ve ''sol ideolojinin etkisine'' bağlayarak federal kolluk kuvvetlerini savundu ve olayın protestolarla gündeme gelmesine tepki gösterdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota'nın Minneapolis kentinde bir ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) polisi tarafından öldürülen Renee Nicole Good olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vance, federal kolluk kuvvetlerini savunarak, Good'un ölümünü "kendi hatasının yarattığı trajedi" olarak nitelendirdi.

VANCE'TAN SERT SÖZLER: SOL İDEOLOJİNİN KURBANI

Vance sosyal medyada yaptığı açıklamada, Good'un eylemlerinin federal görevlilerin görevini yapmasını zorlaştırdığını belirtti. Vance, "Hangi genç anne, meşru bir şekilde kanunu uygulayan ICE memurlarının önüne arabasıyla çıkmaya karar verir? Beyni epey yıkanmış olmalı" ifadelerini kullandı. Vance ayrıca Good'u, daha geniş bir solcu ağın parçası olmakla suçladı.

ICE MEMURLARINA DESTEK ÇIKTI

Vance, federal kolluk kuvvetlerinin arkasında olduklarını vurguladı ve operasyonların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Minneapolis'te yaşanan olay sonrası New York ve Minnesota'da protestolar patlak vermiş, polis eylemcilere biber gazı ve copla müdahale etmişti.

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 5252sezgin 5252sezgin:
    rrrrrrspppp çcğuuuuu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 00:55:40. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.