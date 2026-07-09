ABD, Buşehr Nükleer Santrali\'ni Hedef Aldı

İRAN'ın Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD'nin saldırılarında Buşehr Nükleer Santrali'nin çevresinin hedef alındığını bildirdi.
Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, İran basınına yaptığı açıklamada, Buşehr Nükleer Santrali'nin çevresi, Çoğadek'teki askeri üs ve eyaletin güneyindeki bir balıkçı iskelesinin ABD güçleri tarafından hedef alındığını belirtti. Sabah saatlerinde de Aseluye'ye bağlı Benud İskelesi'nin saldırıya uğradığını kaydeden Cihaniyan, bölge halkına ait balıkçı teknelerinde yangın çıktığını aktardı.
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