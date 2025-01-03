ABD, Chido Kasırgası İçin Mozambik\'e 450 Bin Dolar Yardım Yapacak

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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Mozambik'te etkili olan Chido Kasırgası nedeniyle 450 bin dolar yardım sağlanacağını duyurdu.

USAID, Mozambik'te en az 120 kişinin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Chido Kasırgası nedeniyle 450 bin dolarlık yardım sağlanacağını açıkladı. Açıklamada, "ABD Hükümeti, USAID aracılığıyla, Chido Kasırgası'nın ardından Mozambik'e acil yardım için 450 bin dolar sağlayacak" denildi.

CHIDO KASIRGASI

Chido Kasırgası, 14 Aralık'ta iklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'yi vurdu. Saatte 260 kilometre hıza ulaşan kasırga sonrasında Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de etkili oldu. Mozambik'te kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en az 120 olduğu belirtildi.