100 dolarlık banknotlarda Trump'ın resminin yer alması için yasa tasarısı sunuldu - Son Dakika
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Dünya

100 dolarlık banknotlarda Trump'ın resminin yer alması için yasa tasarısı sunuldu

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ABD'de iki Temsilciler Meclisi üyesi, 100 dolarlık banknotlara Benjamin Franklin'in yerine Başkan Donald Trump'ın resminin konulması için yasa tasarısı sundu. Teklifin yasalaşması halinde, 31 Aralık 2028'den sonra basılacak 100 dolarlık banknotlarda Trump'ın resmi yer alacak. Meclis üyesi Troy Nehls tasarıya destek verilmesini isteyerek, "Haydi tarih yazalım" ifadelerini kullandı.

04.03.2025 07:31
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Cumhuriyetçi Temsilci Meclisi üyesi Brandon Gill ve Troy Nehls, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Altın Çağ 2025 Yasası" adlı tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sunduklarını duyurdu.

"TRUMP'TAN DAHA FAZLASINI YAPAN HİÇ KİMSE OLMADI"

Nehls, "Amerika'yı altın çağa taşımak için Başkan Trump'tan daha fazlasını yapan hiç kimse olmadı. Kendisine 100 dolarlık banknotta yer vermek, önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştireceği her şeyi onurlandırmanın küçük bir yoludur." ifadelerini kullandı.

"HAYDİ TARİH YAZALIM"

Gill ise tasarıya destek verilmesini isteyerek, "Haydi tarih yazalım." açıklamasında bulundu. Teklifin yasalaşması halinde, 31 Aralık 2028'den sonra basılacak tüm 100 dolarlık banknotlarda Trump'ın resminin yer alacağı belirtiliyor.

100 dolarlık banknotlarda Trump\'ın resminin yer alması için yasa tasarısı sunuldu
Kaynak: AA

Benjamin Franklin, Donald Trump, Politika, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 100 dolarlık banknotlarda Trump'ın resminin yer alması için yasa tasarısı sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Semih Aymergen:
    koca Amerikaya bu zır deliden daha iyisi gelmemiş mi yani. Mustafa Sarıgül u verelim 12 0 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    bence güzel olur dolar düşkünlüğü biter belki. 2 2 Yanıtla
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