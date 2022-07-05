ABD'de 6 kişiyi öldürüp 30 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan saatler sonra yakalandı! Olay öncesi yayınladığı video gündem oldu

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı. Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı.

6 ÖLÜ, 30 YARALI

Saldırısı sonrası edinilen ilk bilgilere göre, en az 6 kişi vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

22 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Highland Park Polis Şefi Lou Jogmen, medyaya yaptığı açıklamada, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesinin ardından polisin başlattığı aramalar sonucunda yakalandığını bildirdi. Şikago'nun banliyölerinden Highland Park bölgesinde yerel saatle sabah meydana gelen silahlı saldırının ardından polisin başlattığı arama çalışmaları akşam sona erdi.

Polisin, olayın yaşandığı yerin yaklaşık 8 kilometre kuzeyinde aracını çevirdiği şüpheli 22 yaşındaki beyaz Amerikalı Crimo, kısa bir takibin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polisin, şüpheli Crimo ile ilgili kısa sürede yeni açıklama yapması ve şüphelinin hakim karşısına çıkması bekleniyor.

SALDIRGANIN DİKKAT ÇEKEN KLİBİ

Öte yandan Crimo'nun internette yayımladığı klibi ortaya çıktı. Çalışmalarını "Awake the Rapper" adıyla internete yükleyen 22 yaşındaki Crimo'nun klibinde, kullandığı görüntüler ve sözler de saldırgan özellikleriyle dikkati çekiyor. Crimo'nun hücum yeleği ve kasklı görüntülerinin yer aldığı klipteki çizgi karakterlerde ise yine hücum yelekli bir karakterin başka insanları vurduğu görülüyor.

Çizimlerde, polislerin hücum yeleği giyen karaktere ateş açtığı da görülürken, Crimo'nun klipteki odasının duvarında ABD Başkanı John Kennedy'nin katili Lee Harvey Oswald'ın ölümünü haber veren gazete manşeti bulunuyor.

Şarkının sözlerinde de "Uyurgezer gibiyim durdurulamıyorum ve düşünemiyorum", "Hareketlerim daha cesur, düşüncelerim gereksiz olacak. Yapmak zorunda olduklarımı biliyorum sadece benim için değil herkes için neler olduğunu biliyorum." gibi saldırgan ifadeler yer alıyor.