ABD\'de 75 Milyon Erken Oy Kullanıldı

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ABD'de başkanlık seçimleri için 75 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı, ABD'de kullanılan erken oy sayısını açıkladı. Ülke genelinde 75 milyondan fazla kişinin erken oy kullandığı belirtilen açıklamada, 40 milyondan kişinin şahsen oy verdiği ve yaklaşık 34 milyon ABD'linin ise posta yoluyla erken oy kullandığı kaydedildi.