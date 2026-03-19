ABD'de alarm: Florida'daki MacDill Hava Üssü giriş çıkışlara kapatıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de alarm: Florida'daki MacDill Hava Üssü giriş çıkışlara kapatıldı

ABD\'de alarm: Florida\'daki MacDill Hava Üssü giriş çıkışlara kapatıldı
19.03.2026 01:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan MacDill hava Üssü'nde olası bir tehdit nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Üsse yönelik olası bir tehdit nedeniyle tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı. Tampa kenti yakınlarında bulunan üsdeki hareketlilik sonrası, askeri personele ve ailelerine 'yerinde kal' uyarısı gönderildi.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan MacDill Hava Üssü'nde güvenlik alarmı verildi. Üsse yönelik olası bir tehdit nedeniyle tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı.

PERSONELE "YERİNDE KAL" UYARISI

Tampa kenti yakınlarında bulunan üsde Çarşamba sabahı başlayan hareketlilik sonrası, askeri personele ve ailelerine "yerinde kal" uyarısı gönderildiği öğrenildi.

KLİNİK TAHLİYE EDİLDİ

Alınan tedbirler kapsamında üs içerisindeki sağlık kliniğinin de tahliye edildiği ve bölgeye çok sayıda acil durum ekibinin sevk edildiği bildirildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

ABD basınına konuşan üs yetkilileri, tehdidin ciddiyetle ele alındığını belirterek, "Tüm tehditleri ciddiyetle değerlendiriyoruz ve tesisimizin güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, güvenlik önlemlerine ilişkin detay paylaşılmayacağını vurguladı.

Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de alarm: Florida'daki MacDill Hava Üssü giriş çıkışlara kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 01:52:15. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'de alarm: Florida'daki MacDill Hava Üssü giriş çıkışlara kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.