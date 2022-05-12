ABD'de aşırı doz kaynaklı ölümler toplamda 1 milyonu geçti - Son Dakika
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ABD'de aşırı doz kaynaklı ölümler toplamda 1 milyonu geçti

12.05.2022 10:47
ABD'de aşırı doz kaynaklı ölümler toplamda 1 milyonu geçti

ABD'de uyuşturucu kullanımına bağlı aşırı doz ölümler, son 20 yılda toplam 1 milyonu geçti.

ABD'de uyuşturucu kullanımına bağlı aşırı doz ölümler, son 20 yılda toplam 1 milyonu geçti. Hastalık Kontrol ve Önleme Kurumu (CDC), dün yaptığı açıklamayla 2021 yılında meydana gelen aşırı doz kaynaklı ölümlerin rekor seviyede gerçekleştiğini duyurdu.

CDC, 2021 yılındaki uyuşturucu kaynaklı aşırı doz ölümlerin bir önceki yıla (2020'de 93 bin 655 kişi) kıyasla yüzde 14.9'luk bir artış göstererek yaklaşık 107 bin 622 kişiye ulaştığını belirtti. ABD Ulusal Yaşamsal İstatistik Sistemi'nde 20 yıl önce tutulmaya başlanan verilere göre hesaplanan aşırı doz ölümlerin özellikle 2021 yılındaki artışın bir rekor olduğu vurgulandı. 20 yıllık zaman diliminde aşırı doz ölümler ülke genelinde 1 milyonu geçti. 

Aşırı doz ölümlerin yaklaşık yüzde 70'inin, oldukça tehlikeli madde fentanil kaynaklı olduğu ifade edildi. Irksal verilere göre siyahi erkekler ve erkek çocukları, aşırı doz uyuşturucudan en yüksek ölüm oranlarına sahip olduğu ifade edilerek yerli erkeklerin ve erkek çocukların ikinci sırada yer aldığı belirtildi. Eyalet sıralamasında California, Florida ve Pennsylvania ilk sırada yer aldı.  

 


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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Uyuşturucu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de aşırı doz kaynaklı ölümler toplamda 1 milyonu geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de aşırı doz kaynaklı ölümler toplamda 1 milyonu geçti - Son Dakika
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