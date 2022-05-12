ABD'de aşırı doz kaynaklı ölümler toplamda 1 milyonu geçti - Son Dakika

ABD'de uyuşturucu kullanımına bağlı aşırı doz ölümler, son 20 yılda toplam 1 milyonu geçti. Hastalık Kontrol ve Önleme Kurumu (CDC), dün yaptığı açıklamayla 2021 yılında meydana gelen aşırı doz kaynaklı ölümlerin rekor seviyede gerçekleştiğini duyurdu.

CDC, 2021 yılındaki uyuşturucu kaynaklı aşırı doz ölümlerin bir önceki yıla (2020'de 93 bin 655 kişi) kıyasla yüzde 14.9'luk bir artış göstererek yaklaşık 107 bin 622 kişiye ulaştığını belirtti. ABD Ulusal Yaşamsal İstatistik Sistemi'nde 20 yıl önce tutulmaya başlanan verilere göre hesaplanan aşırı doz ölümlerin özellikle 2021 yılındaki artışın bir rekor olduğu vurgulandı. 20 yıllık zaman diliminde aşırı doz ölümler ülke genelinde 1 milyonu geçti.