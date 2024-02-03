ABD\'de Askeri Sınıf Bir Roket Bulundu

ABD'nin Washington eyaletinde polis, ihbar üzerine geldikleri evde nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış askeri sınıf bir roket buldu. Bomba imha ekibi, roketin nükleer başlığı ve yakıtı olmadığını tespit etti.
ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi, 1 Şubat'ta polise ihbarda bulunarak kendilerini arayan bir kişinin ölen komşusunun evinde bir roket bulunduğunu ve bunu müzeye bağışlamak istediğini aktardı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, yaptıkları inceleme sonucunda atıl vaziyette olan roketin nükleer başlığının ve yakıtının olmadığını tespit etti.
POLİSTAN ESPRİLİ BİR DİLLE DUYURU
Polis açıklamasında roketin "1,5 kt W25 nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış, güdümsüz bir havadan havaya roket olan Douglas AIR-2 Genie (önceki adı MB-1) olduğunu" belirtti. Roketin ölen kişi tarafından eşya satışından satın alındığı kaydedildi. Polis roketi zararsız olduğu için müzeye bağışlanmak üzere komşuya bırakarak olay yerinden ayrıldı. Olayı sosyal medyadan esprili bir dille duyuran polis, Elton John'un Roket Adam şarkısının nakarat bölümünden alıntıladığı sözlerle paylaştığı mesajında "Ve bir daha buna benzer bir çağrı almamızın çok çok uzun zaman alacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.
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