Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı

01.09.2022 10:38
Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı

Maryland Üniversitesi'nde yapılan araştırmada çok çarpıcı sonuçlar çıktı. Kan grubu A olanların ciddi hastalıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu belirleyen araştırmada, bu kan grubuna sahip olanların 60. yaş gününden önce beyin kanaması geçirme riski de diğer gruplara göre 5 kat daha fazla çıktı.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kan grubu A olan bireylerin hastalanma ve ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRME RİSKİ 5 KAT DAHA FAZLA

Marylan Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, kan grubu A olan bireylerin 60'ıncı yaş gününden önce beyin kanaması geçirme riskinin diğer kan gruplarına sahip bireylere göre 5 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

İKİNCİ SIRADA B GRUBU GELİYOR

Tıp dergisi Neurology'de yayınlanan araştırmada erken beyin kanaması geçirme riskinin kan grubu A olan kişilerde daha yoğun olduğu belirtildi. Bilim insanları kan grubu A olan bireylerden sonra kan grubu B olanların geldiğini aktarırken, kan grubu 0 olanların riskinin ise daha düşük olduğunu tespit etti.

"NEDENİNİ TAM OLARAK BİLMİYORUZ"

Araştırmayı yürüten nöroloji profesörü Dr. Steven Kittner, "Henüz A kan grubunun neden riski artırdığını bilmiyoruz ama bunun damarları tıkayan faktörlerle ile ilgili olması olası" yorumunu yaptı.a

YORUMLAR
500
Aslan ailesinin acı günü Aslan ailesinin acı günü JASAT ekibi suçlulara geçit vermiyor JASAT ekibi suçlulara geçit vermiyor

Araştırma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:14 KOSGEB'in faizsiz, geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği başvuruları hakkında yeni gelişme
09:57 İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı
09:55 Billur Kalkavan hastaneden açıklama yaptı: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor
09:35 İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi sürüyor! Vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı
09:14 Necmettin Batırel'in faizin yükselmesi için manipülasyon yapmakla suçladığı Özgür Demirtaş yanıt verdi
09:03 İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım
08:52 Beşiktaş, aradığı stoperi Finlandiya'da buldu! 28 yaşındaki Paulo Ricardo ile her konuda anlaşıldı
08:44 Dev dolu taneleri hayatı kabusa çevirdi! 20 aylık bebek yaşamını yitirdi
08:35 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yeni zamlar geldi
08:38 Başı taşla ezilerek öldürülmüştü! Genç kadının katili 4 gün önce şikayet ettiği eski kocası çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 10:42:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement