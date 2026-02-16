ABD\'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Rhode Island eyaletinde Pawtucket kentindeki Dennis M. Lynch Arena'da korku dolu anlar yaşandı. Lise buz hokeyi maçına silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti, en az dört kişi de yaralandı. Polis, silahlı saldırganı da öldürerek etkisiz hale getirdi.

Yetkililer saldırının nedenine dair henüz bir açıklama yapmadı.