ABD'nin Rhode Island eyaletinde Pawtucket kentindeki Dennis M. Lynch Arena'da korku dolu anlar yaşandı. Lise buz hokeyi maçına silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti, en az dört kişi de yaralandı. Polis, silahlı saldırganı da öldürerek etkisiz hale getirdi.
Yetkililer saldırının nedenine dair henüz bir açıklama yapmadı.
Son Dakika › Dünya › ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?