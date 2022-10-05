Alabama ve Georgia sınırının güney yarısını ve Florida-Georgia sınırının bir bölümünü oluşturan Chattahoochee Nehri'ndeki kırmızılık, bölgede panik yarattı. Kırmızılığın nedenini öğrenmek adına nehre yaklaşan köylüler, korkunç bir manzarayla karşılaştı.
Köylüler, nehirde kafaları kesilmiş halde 500 keçi buldu. Keçilerin, Meksika'daki bir uyuşturucu karteliyle bağlantılı olabileceği ve bir inanış nedeniyle kurban edildikleri üzerinden duruluyor.
Bölgedekilerin ifadesine göre son günlerde nehirde başı kesik keçi görenlerin sayısı hiç de az değil. Ancak bu keçilerin farklı bölgelerde görülmesi nedeniyle olayın ortaya çıkmadığı ifade ediliyor.
Son Dakika › Dünya › ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı - Son Dakika