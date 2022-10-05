ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı - Son Dakika
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ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı

05.10.2022 17:02
ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı

ABD'de Chattahoochee Nehri'ndeki kırmızılığı gören köylüler, nehrin yakınına gittiklerinde kafası kesilmiş 500 keçi buldu. Keçilerin, Meksika'daki uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olarak kurban edilmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Alabama ve Georgia sınırının güney yarısını ve Florida-Georgia sınırının bir bölümünü oluşturan Chattahoochee Nehri'ndeki kırmızılık, bölgede panik yarattı. Kırmızılığın nedenini öğrenmek adına nehre yaklaşan köylüler, korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Nehirdeki kırmızılığı gören köylüler, bölgeye gittiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı

KEÇİLERİN KAFASINI KESİP NEHRE ATMIŞLAR

Köylüler, nehirde kafaları kesilmiş halde 500 keçi buldu. Keçilerin, Meksika'daki bir uyuşturucu karteliyle bağlantılı olabileceği ve bir inanış nedeniyle kurban edildikleri üzerinden duruluyor.

Nehirdeki kırmızılığı gören köylüler, bölgeye gittiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı

BAŞKA GÖRGÜ TANIKLARI DA VAR

Bölgedekilerin ifadesine göre son günlerde nehirde başı kesik keçi görenlerin sayısı hiç de az değil. Ancak bu keçilerin farklı bölgelerde görülmesi nedeniyle olayın ortaya çıkmadığı ifade ediliyor.

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