ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı

Alabama ve Georgia sınırının güney yarısını ve Florida-Georgia sınırının bir bölümünü oluşturan Chattahoochee Nehri'ndeki kırmızılık, bölgede panik yarattı. Kırmızılığın nedenini öğrenmek adına nehre yaklaşan köylüler, korkunç bir manzarayla karşılaştı.

KEÇİLERİN KAFASINI KESİP NEHRE ATMIŞLAR

Köylüler, nehirde kafaları kesilmiş halde 500 keçi buldu. Keçilerin, Meksika'daki bir uyuşturucu karteliyle bağlantılı olabileceği ve bir inanış nedeniyle kurban edildikleri üzerinden duruluyor.

BAŞKA GÖRGÜ TANIKLARI DA VAR

Bölgedekilerin ifadesine göre son günlerde nehirde başı kesik keçi görenlerin sayısı hiç de az değil. Ancak bu keçilerin farklı bölgelerde görülmesi nedeniyle olayın ortaya çıkmadığı ifade ediliyor.