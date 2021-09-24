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ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı - Son Dakika

ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı

24.09.2021 11:24
ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı, System.String[]

ABD'nin Louisiana eyaletinde, Ida kasırgasıyla ilgili düzenlenen bir toplantıda cinsel içerikli yayınlar yapıldı. Yapılan açıklamada bilgisayar korsanlarının saldırıda bulunduğu ifade edilirken, yaşanan olay 'iğrenç ve talihsiz' olarak nitelendirildi.

Ida kasırgası nedeniyle yaşanan elektrik ve telefon kesintilerini tartışmak için sanal olarak bir araya gelen katılımcıların bazılarının bilgisayar ekranlarında cinsel içerikli görüntülerin yer aldığı görüldü.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

The Advocate'nin haberine göre, elektrik şirketleri ve Louisiana eyaletinin kamu hizmet servisi, yaşanan aksaklıklar nedeniyle büyük tepki altında. Yaşanan bu olayın da söz konusu tepkilerin bir parçası olabileceği düşünülüyor.

"TALİHSİZ VE İĞRENÇTİ"

Louisiana Kamu Hizmeti Komisyonu (PSC) Başkanı Craig Green, yaşanan olayla ilgili olarak "Talihsiz ve iğrençti. Görünüşe göre, bilgisayar korsanlarının yeterli elektriği ve internet erişimi var" ifadelerini kullandı.

"BİRDEN FAZLA SESLİ HESAP VAR"

Toplantı raporlarına göre, beş üyeli komisyon sorunu çözene kadar toplantıyı 15 dakika ertelemek zorunda kaldı. Grubun yönetici sekreteri ise, WGNO TV'ye, işin içinde birden fazla 'sahte hesap olduğunu' söyledi.

ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı

Louisiana, Kamu, Cinsellik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı - Son Dakika Dünya


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