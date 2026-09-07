ABD'de elektrik patlamaları beynin uzak bölgelerini senkronize edip anıları birleştiriyor - Son Dakika
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ABD'de elektrik patlamaları beynin uzak bölgelerini senkronize edip anıları birleştiriyor

ABD\'de elektrik patlamaları beynin uzak bölgelerini senkronize edip anıları birleştiriyor
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California Üniversitesi San Diego araştırmacıları, saniyenin onda biri süren beyindeki elektrik patlamalarının, birbirinden 22 santimetre uzaktaki nöronları aynı ritimde ateşleyerek parça parça bilgileri tek bir hatıraya dönüştürdüğünü ortaya koydu.

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, saniyenin onda biri kadar süren kısa elektrik patlamalarının, beynin birbirinden en uzak bölgelerini aynı ritimde eşitleyerek parça parça bilgileri tek bir düşünceye dönüştürdüğünü gösterdi.

Bilim insanları tanıdık bir sima ile karşılaşıldığında isim, yer ve anıların beynin ayrı loblarında işlenmesine karşın nasıl kesintisiz tek bir hatıraya dönüştüğünü araştırdı. California Üniversitesi San Diego araştırmacıları, dirençli epilepsi tedavisi gören 35 hastanın beynine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla 1373 nöronun elektriksel aktivitesini kaydetti.

Hafıza testleri sırasında 'dalgalanma' adı verilen, saniyede 90 titreşime ulaşan ve saniyenin sadece onda biri kadar süren yüksek frekanslı ritmik elektriksel patlamalar takip edildi.

'22 SANTİMETRE UZAKLIKTAKİ HÜCRELER AYNI ANDA ATEŞLENİYOR'

Araştırmada, söz konusu dalgalanmaların beynin birbirine en uzak noktalarında ve her iki yarım kürede eş zamanlı tetiklendiği tespit edildi. Ortak ritmin yakalanmasıyla aralarında 22 santimetreye kadar mesafe bulunan nöronların eş zamanlı sinyal iletme olasılığının yüzde 30 ila 49 arttığı belirlendi.

'NÖRONLARIN EŞ ZAMANLI ÇALIŞMASI BİLGİ AKIŞINI SAĞLIYOR'

Farklı bölgelerdeki hücrelerin senkronize çalışmasını değerlendiren araştırmanın başyazarı Dr. Ilya Verzhbinsky sürece ilişkin, "Eş zamanlı ateşlenen nöronlar, beynin veriyi birleştirme gücünü temsil eder. Bir bölgede görsel kimlik çözümlenirken diğer bölgede isme dair kayıtlar tutulur. Oluşan ritmik uyum, en uzak noktalar arasında anlık bir hat açarak hücrelerin ortak bir ekip gibi hareket etmesine olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

'HAFIZA GÜÇLENDİKÇE RİTİM HIZLANIYOR'

Araştırmacılar, beynin farklı noktaları arasındaki ritmik bağın tek bir komuta merkezine bağlı olmadığını belirtti. Uzmanlara göre bu durum, bir salondaki insanların hiçbir işaret almadan aynı anda ve aynı ritimde alkış tutmaya başlamasına benziyor.

Hafıza yükü arttıkça eş zamanlı sinyallerin sıklığının da yükseldiğini aktaran bilim insanları, bu mekanizmanın sağlıklı beyinlerdeki işleyişini incelemeyi ve hafıza bozukluklarının tedavisinde yeni bir hedef olup olamayacağını araştırmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, California Üniversitesi, Diego, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de elektrik patlamaları beynin uzak bölgelerini senkronize edip anıları birleştiriyor - Son Dakika

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