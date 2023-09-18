ABD'de İsyan Sonrası Kaçan 9 Suçlu Aranıyor - Son Dakika

ABD'de İsyan Sonrası Kaçan 9 Suçlu Aranıyor

ABD\'de İsyan Sonrası Kaçan 9 Suçlu Aranıyor
Son Güncelleme: 18.09.2023 13:05

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir ıslahevinde çıkan isyanın ardından kaçan 9 suçlu aranıyor. Abraxas Akademisi'nden kaçan suçlu gençler için polis ekipleri çalışma başlattı. İsyanın ardından kaçan suçluların beyaz veya gri gömlek giydiği belirtildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, bir ıslahevinde çıkan isyanın ardından kaçan 9 suçlu aranıyor.

Pensilvanya Eyalet Polisi David Beohm, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "14 ila 18 yaşlarındaki suçlu erkek gençler için tedavi programı hizmeti sağlayan Abraxas Akademisi'nden kaçan 9 genci aradıklarını" bildirdi.

Caernarvon Polis Departmanından yapılan açıklamada, ıslahevinde çıkan isyanın ardından eyalet ve yerel polisin olayları kontrol altına almaya çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, isyanın ardından ıslahevinden kaçan 9 suçlunun üstünde beyaz veya gri gömlek olduğu kaydedildi.

Bölge halkından kaçaklarla karşılaşmaları durumunda yetkilileri bilgilendirmeleri istenen açıklamada, isyanın ayrıntılara ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD'de İsyan Sonrası Kaçan 9 Suçlu Aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de İsyan Sonrası Kaçan 9 Suçlu Aranıyor - Son Dakika
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