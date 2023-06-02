ABD'de kaçak yollarla giren ailenin 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

ABD'nin Meksika sınırından kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan aile, sınırı geçtikten sonra ABD Sınır Devriyesi yetkililerine teslim oldu. ABD'li yetkililerin gözaltına aldığı aile, gözaltındayken sağlık sorunları çıkan sekiz yaşındaki kızlarıyla ilgili hastane talebinde bulundu.

3 GÜNDE 9 HASTANE TALEBİ

8 yaşındaki kız çocuğunun ailesi, çocuklarının, "ateş, grip ve ağrı" şikayetlerini defalarca yetkililere ileterek hastaneye gitmeleri gerektiklerini iletti. Durumu araştırmak için görevlendirilen müfettişler, ailenin üç gün içerisinde dokuz kez aynı şikayette bulunduğunu raporladı.

"KIZIM BİR BUÇUK GÜN NEFES ALAMADI"

Ateşi iyice yükselen 8 yaşındaki Alvarez'in tedavisine, grip ve ateş düşürücü ilaçlarının yanı sıra buz ve soğuk duş yöntemiyle devam edildi. Alvarez'in ailesi bir hafta önce sınırı geçtikten sonra teslim oldukları zaman yetkililere çocuklarının tıbbi geçmişiyle ilgili bilgi verdi. Verilen bilgilerde Alvarez'in, doğuştan kalp hastası olduğu bilgisi de yer alıyordu. Müffetişlerin raporunda, sınır görevlilerinin bu durumu göz önünde bulundurmadığına dikkat çekildi.

Alvarez'in ailesi, ABD'de bir haber kanalına yaptıkları açıklamada, "Kızım neredeyse bir buçuk gün nefes alamadı. Bu yüzden öldü. Hayatı için yalvardı ve onu görmezden geldiler, hiçbir şey yapmadılar" diye konuştu.