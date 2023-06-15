ABD'de kadavra parçaları kaçakçılığı suçlaması - Son Dakika
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ABD'de kadavra parçaları kaçakçılığı suçlaması

ABD'de kadavra parçaları kaçakçılığı suçlaması

15.06.2023 10:37

ABD'nin Pensilvanya Orta Bölgesi Başsavcısı, Cedric Lodge'un insan kalıntıları kaçakçılığı yapmakla suçlandığını açıkladı. Lodge, eşi Denise ve 5 diğer şüpheliyle birlikte insan kalıntıları satan 'ulusal ağa' dahil olduğu iddia edildi. Savcılar, Lodge'un 2018'den 2022'ye kadar bağışlanan kadavraların organlarını ve diğer parçalarını çaldığını bildirdi. Lodge, Harvard Tıp Fakültesi'nde morg müdürü olarak çalışıyordu ve işine son verildi. Suçlu bulunmaları halinde sanıklar 15 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

ABD'nin Pensilvanya Orta Bölgesi Başsavcısı, 55 yaşındaki Cedric Lodge'un insan kalıntıları kaçakçılığı yapmakla suçlandığını söyledi. Lodge, 63 yaşındaki eşi Denise ve 5 diğer şüphelinin insan kalıntıları satan "ulusal ağa" dahil olduğu iddia edildi.

KADAVRA PARÇALARINI ÇALDI

Savcılar, 2018'den 2022'ye kadar Cedric Lodge'un "Planlanan ölü yakma törenlerinden önce tıbbi araştırma ve eğitim için bağışlanan kadavraların organlarını ve diğer parçalarını çaldığını" bildirdi.

Harvard Tıp Fakültesi'nde kadavra parçalarını satmakla suçlanan morg müdürü açığa alındı

AÇIĞA ALINDI

Okuldaki işine son verilen Lodge hakkında açıklama yapan yönetim, "Kampüsümüzde böylesine rahatsız edici bir şeyin olabileceğini öğrenmek bizi dehşete düşürdü." ifadelerini kullandı.

Harvard Tıp Fakültesi'nde kadavra parçalarını satmakla suçlanan morg müdürü açığa alındı

PARÇALARI KİM ALDI?

Massachusetts'ten Katrina Maclean ve West Lawn, Pennsylvania'dan da Joshua Taylor'ın vücut parçaları satın aldığı iddia edildi. Katrina Maclean'in "Kat's Creepy Creations" adında ürpertici bir kreasyonunun bulunduğu ve Maclean'in ürünlerinde kadavra parçalarının kullandığı iddia edildi. Sanıkların her biri, suçlu bulunmaları halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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Harvard Üniversitesi, Dünya, Son Dakika

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