ABD\'de Kalabalığa Dalma Saldırısında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası 15 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar olduğu açıklandı. Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı da belirtildi.

Polis, olayda 15 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetti. Kalabalığa dalan aracın sürücüsünün, olay sonrası araçtan inerek çevreye ateş açtığı bildirildi. FBI, saldırganın ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğunu açıkladı.

Saldırganın kiralanmış kamyonetle saldırıyı gerçekleştirdiği, aracı nasıl elde ettiğinin hala araştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, saldırganın aracında terör örgütü DEAŞ bayrağının bulunduğu, aynı zamanda araçta ve bölgede bazı silah ve el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği belirtildi. FBI, Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığını da kaydetti.