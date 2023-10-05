ABD'de Küçük Uçağın Bir Evin Üzerine Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

ABD'de Küçük Uçağın Bir Evin Üzerine Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 05.10.2023 15:20

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Newberg kentinde küçük uçak bir evin üzerine düştü. Kazada uçaktaki 22 yaşındaki uçuş eğitmeni ile 20 yaşındaki öğrenci hayatını kaybederken, diğer yolcu ağır yaralandı. Evde yaşayanlar güvenli bir şekilde tahliye edildi ve yardım sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Oregon eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Newberg kentinde küçük uçak bir evin üzerine düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 22 yaşındaki uçuş eğitmeni ile 20 yaşındaki öğrencisinin hayatını kaybettiği, diğer yolcunun ise ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İtfaiye ve kurtarma ekibi, evde yaşayanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve yaralanan olmadığını açıkladı. Evleri kullanılamaz hale gelen aileye Kızıl Haç tarafından yardım sağlandığı ifade edildi.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı. - PORTLAND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD'de Küçük Uçağın Bir Evin Üzerine Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Küçük Uçağın Bir Evin Üzerine Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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