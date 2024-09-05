Georgia'da Lise Öğrencisi Silahlı Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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Georgia'da Lise Öğrencisi Silahlı Saldırı Düzenledi

Georgia\'da Lise Öğrencisi Silahlı Saldırı Düzenledi

Georgia eyaletindeki Apalachee Lisesi'nde 14 yaşındaki Colt Gray, düzenlediği silahlı saldırıda 2 öğrenci ve 2 öğretmeni öldürdü, 8 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı. Saldırgan, güvenlik güçlerine teslim oldu ve cinayetle suçlanacak. Daha önce, FBI tarafından okulda yapılan tehditler nedeniyle ifade vermeye çağrılmıştı.

05.09.2024 11:52
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ABD'NİN Georgia eyaletinde yaşayan Colt Gray (14), eğitim gördüğü Apalachee Lisesi'ne silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti, 8 öğrenci ve 1 öğretmen de yaralandı. Gray, saldırı sonrası güvenlik güçlerine teslim oldu.

Silahlı saldırı, Georgia eyaletindeki Atlanta kentinin doğusunda bulunan Apalachee Lisesi'nde düzenlendi. Lisede eğitim gören 14 yaşındaki Gray, Mason Schermerhorn (14), Christian Angulo (14) adlı öğrencileri ve Richard Aspinwall (39), Christina Irimie (54) adındaki öğrencileri vurarak öldürdü. Georgia Soruşturma Bürosu, saldırıda ayrıca 8 öğrenci ve 1 öğretmenin de yaralandığını açıkladı.

4 Eylül'de yerel saatle 10.20 sıralarında Apalachee Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendiği konusunda ihbar alan güvenlik güçleri, okula intikal etti ve Gray'in yerini belirledi. Gray, güvenlik güçlerine teslim oldu ve gözaltına alındı. Gray, cinayetle suçlanacak.

MAYIS 2023'TE SALDIRGAN VE BABASI İFADE VERMİŞ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Mayıs 2023'te okula yapılan bazı tehditler sonucu o zaman 13 yaşında olan Gray'i ve babasını ifadeye çağırdığını belirtti. FBI'dan yapılan açıklamada, "Jackson County Şerifleri 13 yaşında bir erkek olan olası bir şahsın yerini tespit etmiş ve kendisiyle ve babasıyla görüşmüştür. Baba evde av silahları olduğunu ancak şahsın bunlara denetimsiz erişimi olmadığını belirtmiştir. Şahıs tehditleri internet üzerinden yaptığını reddetmiştir. Jackson County, şahsın izlenmeye devam edilmesi için yerel okulları uyardı. O sırada, tutuklama ya da yerel, eyalet ya da federal düzeyde herhangi bir ek kolluk kuvveti eylemi için olası bir neden yoktu" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Georgia'da Lise Öğrencisi Silahlı Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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