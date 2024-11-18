ABD'de Organik Havuçlarda E. coli Bakterisi Tespit Edildi - Son Dakika
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Dünya

ABD'de Organik Havuçlarda E. coli Bakterisi Tespit Edildi

ABD\'de Organik Havuçlarda E. coli Bakterisi Tespit Edildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, paketlenmiş organik havuçlarda E. coli bakterisi bulunduğunu açıkladı. Bu durumda 39 kişi enfekte olurken, bir kişi yaşamını yitirdi. Müşterilerin satın aldıkları ürünleri kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

18.11.2024 11:24  Güncelleme: 11:25
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ABD'de paketlenmiş organik havuçlarda E. coli bakterisi tespit edildiği bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, bir firmaya ait paketli organik havuçlarda koli basili (E. Coli) bakterisine rastlandığı belirtildi. Açıklamada, ABD'de paketli organik havuçları tükettiği için koli basili bakterisi bulaşan 39 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Firmanın sattığı paketli havuçların market reyonlarından toplatıldığı aktarılan açıklamada, müşterilere satın aldıkları ürünleri kontrol etmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: DHA

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Sağlık, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Organik Havuçlarda E. coli Bakterisi Tespit Edildi - Son Dakika

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