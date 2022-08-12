Plajda güneşlenirken rüzgardan uçan şemsiyenin saplandığı kadın feci şekilde öldü - Son Dakika
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Plajda güneşlenirken rüzgardan uçan şemsiyenin saplandığı kadın feci şekilde öldü

12.08.2022 21:21
Plajda güneşlenirken rüzgardan uçan şemsiyenin saplandığı kadın feci şekilde öldü

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan bir şemsiyenin sapı plajda güneşlenen 63 yaşındaki kadının göğsüne saplandı. Hastaneye kaldırılan şanssız kadın kurtarılamadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletinde meydana gelen olayda 63 yaşındaki Tammy Perreault, öğle saatlerinde plajda güneşlenmek istedi. Ancak bu sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan bir şemsiyenin sapı talihsiz kadının göğsüne saplandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan kadın, burada yaşam savaşını kaybetti.

Plajda güneşlenen kadın, rüzgardan uçan bir şemsiyenin ucunun göğsüne saplanması sonucu can verdi

GEÇMİŞTE DE BENZER YARALANMALAR OLMUŞ

Horry County Acil Durum Yönetimi sözcüsü Thomas Bell, geçmişte de benzer olayların yaşandığını ifade ederken, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu ise 2010'dan 2018'e kadar yaklaşık 2.800 doğrulanmamış plaj şemsiyesiyle ilgili yaralanma olduğunu tahmin ettiğini açıkladı.

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