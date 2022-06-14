ABD'de rekor seviyedeki yağışa dayanamayan ev nehre kapıldı! Bölge sular altında kaldı - Son Dakika
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ABD'de rekor seviyedeki yağışa dayanamayan ev nehre kapıldı! Bölge sular altında kaldı

14.06.2022 17:10

ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'nda rekor seviyedeki şiddetli yağış nedeniyle birçok yol sel altında kalırken bir ev de nehre kapıldı.

ABD'de Wyoming, Montana ve Idaho eyaletlerinin bazı bölümlerini kapsayan Yellowstone Milli Parkı, şiddetli yağışların yol açtığı sele teslim oldu. Parktaki bir ev toprak kayması nedeniyle nehre kapıldı.

MİLLİ PARKIN GİRİŞİ KAPATILDI

Elektrik kesintilerinin yaşandığı milli parkın 5 girişi de kapatıldı. Parkın bulunduğu bölgede görülen yağışın rekor seviyede olduğu belirtildi. Park Müfettişi Cam Sholly, "Önceliğimiz, birden fazla yol ve köprü hasarı, toprak kayması gibi sorunların olduğu parkın kuzey bölümünü tahliye etmek oldu" dedi.

YOLLAR KAPANDI, KÖPRÜLER HASAR GÖRDÜ

Yellowstone boyunca çok sayıda yolun ya sular altında kaldığı ya da kaya parçalarıyla ve çamurla kaplandığı, bazı köprülerin de hasar gördüğü ifade edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD'de rekor seviyedeki yağışa dayanamayan ev nehre kapıldı! Bölge sular altında kaldı - Son Dakika

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