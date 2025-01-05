ABD\'de Şiddetli Kış Koşulları ve Olağanüstü Hal

Dünya

ABD'nin bugünden itibaren ağır kış koşullarının etkisi altına girmesi bekleniyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), paylaştığı hava tahmin raporunda son 10 yılın en şiddetli kar yağışı olabileceği uyarısında bulundu. Rapora göre, ABD'de ağır kış havası, pazartesi gününe kadar sürecek ve yaklaşık 62 milyon kişiyi etkileyecek.

Fırtına Tahmin Merkezi, yarın Louisiana, Arkansas ve Mississippi'nin bazı bölgeleri için 3 ila 5'inci seviye şiddetli fırtına tehdidinin söz konusu olduğunu kaydetti. Virginia eyaletinde ise yarından itibaren tüm eyaleti etkilemesi beklenen fırtına nedeniyle 'olağanüstü hal' ilan edildiği bildirildi.