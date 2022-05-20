ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı, 1 şüpheli gözaltında

20.05.2022 13:45

ABD'nin Chicago kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı ve bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinin en yoğun bölgelerinden olan Near North Side semtinde 22.40 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Chicago polis sözcüsü Tom Ahern olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde bir silahın ele geçirildiğini kaydeden Ahern, bir şüphelinin de gözaltına alındığını ifade etti. Yaralıların durumuna ilişkin açıklama yapılmazken, çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Bölgedeki Red Line tren hattında polis tarafından arama yapıldığı ve yolcuların tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÜLKENİN BATISINDA SİYAHİLER HEDEF ALINMIŞTI

New York'ta düzenlenen silahlı saldırıda Amerikalı siyahiler hedef alınmıştı. Payton Gendron isimli şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanmıştı.

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı, 1 şüpheli gözaltında
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı, 1 şüpheli gözaltında
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı, 1 şüpheli gözaltında
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı, 1 şüpheli gözaltında
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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı, 1 şüpheli gözaltında ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı, 1 şüpheli gözaltında Almanya'da liseye düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı Almanya'da liseye düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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