ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinin en yoğun bölgelerinden olan Near North Side semtinde 22.40 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Chicago polis sözcüsü Tom Ahern olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi.
Olay yerinde bir silahın ele geçirildiğini kaydeden Ahern, bir şüphelinin de gözaltına alındığını ifade etti. Yaralıların durumuna ilişkin açıklama yapılmazken, çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Bölgedeki Red Line tren hattında polis tarafından arama yapıldığı ve yolcuların tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
New York'ta düzenlenen silahlı saldırıda Amerikalı siyahiler hedef alınmıştı. Payton Gendron isimli şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Dünya › ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika