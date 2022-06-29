ABD'de terk edilmiş kamyonun kasasında hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e ulaştı - Son Dakika
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ABD'de terk edilmiş kamyonun kasasında hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e ulaştı

29.06.2022 09:58

ABD'nin San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyonun içinde hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e ulaştı. Kaçak işçi oldukları tahmin edilen cesetlerin 22'sinin Güney Amerikalı, 22'sinin Meksika, 7'sinin Guatemala ve 2'sinin Honduras vatandaşı olduğu, kalanların ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

ABD polisi, San Antonio'da terk edilmiş kamyonda bulunan ve ilk başlarda 46 olarak açıkladıkları ölü sayısını 51 olarak güncelledi. Kamyonda canlı bulunarak tedavi altına alınan 4'ü çocuk 16 kişiden 5'inin daha sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalışan ve kaçak işçi oldukları tahmin edilen güney Amerikalı göçmenlerin 22'sinin Meksika, 7'sinin Guatemala ve 2'sinin Honduras vatandaşı olduğu, kalanların ise henüz kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmadığı bildirildi.

ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYAN POLİS YETKİLİLERE HABER VERDİ

San Antonio Polis Şefi William McManus, pazartesi öğleden sonra San Antonio yakınlarında bir işçinin ıssız bir yola park edilmiş kamyondan yardım çığlıkları duyduğunu yetkililere iletmesi sonucu araca ulaşıldığı ve içindeki cesetlerin fark edildiği bilgisini paylaştı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

McManus daha önce, terk edilen kamyonun sürücüsü ve yanındaki iki kişinin gözaltına alındığını açıklamış, isimlerini ise paylaşmamıştı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de terk edilmiş kamyonun kasasında hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e ulaştı - Son Dakika
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