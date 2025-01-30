ABD'de uçak kazasının olduğu yerde günler öncesinden çekilen video şaşırttı - Son Dakika
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Dünya

ABD'de uçak kazasının olduğu yerde günler öncesinden çekilen video şaşırttı

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ABD'yi sarsan yolcu uçağı ve helikopterin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir kullanıcının 6 gün önce çektiğini öne sürdüğü videoda kazanın meydana geldiği havaalanının yakınında helikopterlerin uçtuğu görüldü. Bu görüntünün ardından kazanın da bu yüzden mi yaşandığı sorusu akıllara geldi.

30.01.2025 10:03
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ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı.

American Airlines'a ait yolcu uçağı ile askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

GÜNLER ÖNCESİNDE TEHLİKELİ UÇUŞ

Kazanın ardından sosyal medyada bir kullanıcı, geçtiğimiz hafta Ronald Reagan Havalimanı civarında helikopterleri kayda aldığı bir videoyu paylaştı. Kullanıcının çektiği görüntülerde iki tane helikopterin uçaklara yakın bir şekilde uçuş gerçekleştirdiği görüldü.

"ÇILGINCA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Kazanın ardından servis ettiği görüntülerle ilgili kullanıcı şu ifadeleri kullandı: "Bu videoyu 6 gün önce Reagan Uluslararası Havaalanı'ndan ayrılırken çektim ve bu helikopterleri yanımızda görünce biraz çılgınca olduğunu düşündüm. Acaba bu geceki çarpışmaya da benzer bir şey mi sebep oldu?"

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

Ülkeyi sarsan kazanın ardından ABD Başkanı Donald Trump ise kuleyi suçladı. Truth Social hesabından kazayla ilgili paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı: "Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun bir süre boyunca uçağa doğru gidiyordu. Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi? Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İyi değil!"

ABD\'de uçak kazasının olduğu yerde günler öncesinden çekilen video şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri, Helikopter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de uçak kazasının olduğu yerde günler öncesinden çekilen video şaşırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • monşer null:
    Tanrı Günahlarınızı affetsin 6 16 Yanıtla
  • Cemil seckin:
    yakinda haberleri çıkar.simpsonlar bu çarpışmayı 20 yil once zaten haber vermisti diye. 7 1 Yanıtla
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