ABD'de yargılanan en yüksek profilli IŞİD üyesi suçlu bulundu - Son Dakika
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BBC

ABD'de yargılanan en yüksek profilli IŞİD üyesi suçlu bulundu

14.04.2022 23:35
ABD'de yargılanan en yüksek profilli IŞİD üyesi suçlu bulundu

İngiliz aksanları sebebiyle "Beatles" adı verilen IŞİD hücresinin bir parçası olan El Şafi El Şeyh, bugüne kadar ABD'de bir mahkemede yargılanan en üst düzeyli IŞİD üyesiydi.

ABD'nin Virginia eyaletinde bir mahkeme, eski İngiliz vatandaşı IŞİD üyesini işkence, insan kaçırma ve cinayetten suçlu buldu.

33 yaşındaki El Şafi El Şeyh, Suriye'de yardım çalışanı ve gazetecilerin de aralarında olduğu IŞİD rehinelerinin başını kesen ve bunu kameraya çekip yayaımlayan hücrenin de üyesiydi.

Üç haftalık yargılamanın ardından ölümcül rehin alma ve kasıtlı cinayetten suçlu bulundu.

El Şeyh, bugüne kadar ABD'de yargılanan en yüksek profilli IŞİD üyesi oldu.

Sudan doğumlu Londralı El Şeyh ve aynı hücrede bulunan diğer üç kişiye, İngiliz aksanları nedeniyle İngiliz rock grubunun adı olan "Beatles" adı takılmıştı.

Hücrenin Suriye'deki eylemlerinde dört Amerikalı öldürüldü: Gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff, yardım kuruluşu çalışanları Kayla Mueller ve Peter Kassig.

Aynı hücre İngiliz yardım kuruluşu çalışanları David Haines ve Alan Henning ile Japon gazeteciler Haruna Yukawa ve Kenji Goto'nun ölümünden de sorumlu tutuluyordu.

Kurbanlardan bazılarının başları kesildi ve bu yapılırken çekilen görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Bu cinayetler dünya çapında büyük tepki topladı ve IŞİD'e yönelik uluslararsı operasyonların yoğunlaştırılmasının önünü açtı.

El Şeyh, Beatles hücresindeki dört kişiden ABD'de yargılanan tek IŞİD üyesi oldu. Alexanda Kotey Eylül ayında suçlarını itiraf etmişti. Mohammed Emwazi 2015'te Suriye'deki bir insansız hava aracı saldırısında öldürülmüştü, son üye olan Aine Davis ise şu anda Türkiye'de cezaevinde yatıyor.

Mahkeme salonundaki dört sıra, rehin alınanlar ve öldürülen kişlerin aileleri için ayrılmıştı. Tanıklar, Beatles hücresinin en vahşi eylemlerle bilindiğini; sıklıkla rehinelere şiddet uyguladıklarını, rehinelere köpek ismi verdiklerini ve Hotel California isimli şarkıyı "Hotel Osama" şeklinde kendilerine zorla söylettiklerini anlattı.

Öldürülen kişilerin aileleri de e-mail üzerinden grupla nasıl pazarlık yaptığını, çocukarının hayatı için yalvardıklarını anlattı.

Avukatları ise El Şeyh'in Beatles hücresinin bir üyesi olmaığını ve grubun yaptıklarından sorumlu tutulamayacağını savundu. El Şeyh'in "basit bir IŞİD üyesi olduğunu" ve "Acı çeken Müslümanları savunmak için örgüte katıldığını" savundular.

Jüri, altı saate yakın tartıştıktan sonra Perşembe öğleden sonra kararını açıkladı. El Şeyh, insan kaçırma, işkence ve cinayetten suçlu bulundu.

El Şeyh'in Virgina'ya transfer eidlmesi, İngiltere ve ABD arasında uzun süren müzakereler sonunda gerçekleşmişti.

Anlaşma gereği, ABD İngiltere'ye El Şeyh'e idam cezası vermeyeceğine söz vermişti. Sekiz suçlamanın tümünden suçlu bulunan El Şeyh'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'de yargılanan en yüksek profilli IŞİD üyesi suçlu bulundu
ABD'de yargılanan en yüksek profilli IŞİD üyesi suçlu bulundu
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