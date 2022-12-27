ABD'de oğlunu okula bıraktıktan sonra eve dönen anne, gelen telefonla sarsıldı! Konuya ilişkin olarak paylaştığı video çok sayıda izlenmeye ulaştı - Son Dakika
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ABD'de oğlunu okula bıraktıktan sonra eve dönen anne, gelen telefonla sarsıldı! Konuya ilişkin olarak paylaştığı video çok sayıda izlenmeye ulaştı

27.12.2022 09:33

ABD'de yaşayan Ana Stover adlı kadın, oğlunu okula bırakmasının ardından okul tarafından arandığını ve göğüs dekoltesi konusunda uyarıldığını söyledi. Genç kadının konuya dair paylaştığı video kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı.

Oregon Eyaletinde yer alan Eugene şehrinde yaşayan Ana Stover, sıradan bir günde oğlunu almak için okula gitmişti. Ancak daha sonra evinin kapısı çalındığında şaşkına döndü. Çünkü azarlamak ya da uyarmak için geldikleri kişi oğlu değil kendisiydi.

KIYAFETİ UYGUNSUZ BULUNDU

Okul yetkilileri doğrudan Ana ile iletişim kurmak yerine Çocuk Koruma Hizmetlerini aramayı seçti. Kurumdan arayan yetkililer, kadının giydiği elbisenin okul tarafından uygunsuz bulunduğunu çünkü göğüslerini açığa çıkardığını dile getirdiler.

Genç anne, oğlunu okula bıraktıktan sonra evine gelen telefonla sarsıldı

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Genç kadın bu hikayeyi TikTok'ta paylaştıktan sonra o gün okula hangi kıyafetlerle gittiğini de gösterdi. Eşofman altı, terlik ve kısa kollu dekolte bir tişörtten oluşuyordu. Yaka kısmı düğmeli ve kısmen açıktı ancak göğüsleri görünmüyordu. Olay, tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar kadını savunurken, bazıları da okulu haklı buldu.

Genç anne, oğlunu okula bıraktıktan sonra evine gelen telefonla sarsıldı
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de oğlunu okula bıraktıktan sonra eve dönen anne, gelen telefonla sarsıldı! Konuya ilişkin olarak paylaştığı video çok sayıda izlenmeye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de oğlunu okula bıraktıktan sonra eve dönen anne, gelen telefonla sarsıldı! Konuya ilişkin olarak paylaştığı video çok sayıda izlenmeye ulaştı - Son Dakika
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