ABD\'de Yolcu Uçağına Tavşan Girdi: Acil İniş Yapıldı

ABD'de Denver-Edmonton seferini yapan yolcu uçağının motoruna tavşan girdi. Uçak motorunun alev almasının ardından acil iniş yaptı.

ABD'de Denver-Edmonton seferini yapan United Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorlarından birine tavşan girdi. Uçağın sağ kanadından bulunan motorlardan biri havalandıktan kısa bir süre sonra alev aldı. Pilot, acil durum çağrısının ardından sağ kanattaki motoru kapatırken, 75 dakika sonra Denver'e acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 159 yolcu ve mürettebat tahliye edilirken, olayda kimse yaralanmadı. Pilotun, kule ile yaptığı konuşmada, iki numaralı motora tavşan girdiğini bildirdiği aktarıldı. Tavşanın uçağın kalkışı sırasında motora girdiği düşünülüyor.