Yunan gazetecileri evine çağırıp Türkiye'yi kötüleyen FETÖ elebaşı Gülen, fenalaşınca söyleşi yarım kaldı

Muhabir gündemdeki iddiayı sordu, Bakan Soylu'nun yanıtı "Canım benim" oldu

Bir süredir ilişkilerin gergin seyrettiği Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki evine ziyarete gitti. Pocono Dağları'nda bulunan evde gerçekleşen görüşmenin tüm detayları, gazetenin manşetinde yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SORULDU

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e, son dönemde tansiyonun yüksek olduğu iki ülke ilişkisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan hakkındaki sözleri soruldu. FETÖ elebaşı Gülen, "Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek gibi şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı" ifadelerini kullandı. Haberde de Gülen'in Yunanistan'a destek verdiğine dikkat çekildi.

FENALAŞINCA YARIDA KESTİLER

Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. FETÖ elebaşının yorgun ve hasta olduğuna dikkat çekilen haberde, söyleşinin yarım kaldığı belirtildi. Buna göre Gülen, fenalaştığı için özür dileyip, odadan ayrıldı.

FOTOĞRAFA İZİN VERMEDİLER

Gazete ayrıca Fetullah Gülen'in yaşadığı yerden "sığınak" diyerek bahsetti. Detaylarda ise odalarda hiç pencere olmadığı, evde sürekli güvenlik elemanlarının bulunduğu, Gülen'in yalnızca hastaneye gitmek için evden çıktığı yer aldı. Öte yandan Gülen'in ve evin fotoğraflarının çekilmesine de izin verilmediği aktarıldı.