ABD'deki Tupac Shakur cinayetinde eski çete lideri Duane Davis'i jüri suçlu buldu, ceza duruşması 13 Ekim'de - Son Dakika
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ABD'deki Tupac Shakur cinayetinde eski çete lideri Duane Davis'i jüri suçlu buldu, ceza duruşması 13 Ekim'de

ABD\'deki Tupac Shakur cinayetinde eski çete lideri Duane Davis\'i jüri suçlu buldu, ceza duruşması 13 Ekim\'de
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ABD'de 1996 yılında rapçi Tupac Shakur'un Las Vegas'ta araçtan açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin davada, eski çete lideri 63 yaşındaki Duane 'Keffe D' Davis jüri tarafından suçlu bulundu. Hakim, Davis'in ceza duruşması tarihini 13 Ekim olarak belirlerken, Davis şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya. Savcılar, Davis'in Shakur'un 'ölüm emrini veren' kişi olduğunu ve cinayeti planladığını iddia ediyor.

Eski çete lideri 63 yaşındaki Duane "Keffe D" Davis, ABD'de devam eden davada jüri tarafından rapçi Tupac Shakur'u öldürmekten suçlu bulundu. Hakim Davis'in ceza duruşması tarihini 13 Ekim olarak belirledi. "Temyiz başvurusunda bulunmak istiyorum" diyen Davis'e bunun ceza duruşması bittikten sonra gerçekleşebileceğini açıkladı.Ünlü rapçi Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta bir araçtan açılan ateş sonucu birden fazla kurşunla vurulmuş ve birkaç gün sonra hayatını kaybetmişti.Davis olaydan yıllar sonra 2023 yılında beklenmedik bir şekilde cinayetle suçlanmış ve Las Vegas'ta yargılanmaya başlanmıştı.Mahkeme jürisinin suçlu bulduğu Davis, ölümcül silahla cinayetle suçlanıyor ve şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.Davis mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti ve avukatları, davayla veya cinayetle bağlantısına dair hiçbir kanıt olmadığını savundu.

Mahkemedeki bir jüri üyesi Davis'in, yeğeninin Las Vegas'taki bir kumarhanede kavgaya karışmasının ardından Tupac'a yönelik suikastı planladığını iddia etti.Savcılar, eski bir South Side Compton Crips sokak çetesi lideri olan Davis'in, "saha kumandanı gibi" Shakur'un "ölüm emrini veren" kişi olduğunu söyledi.Tupac'ın cinayet davası, Davis'in 2019'da yayınladığı ve Tupac'ın arabasına ateş eden araçta yolcu olduğunu iddia ettiği anı kitabına kadar büyük ölçüde soğumuştu.Kitapta, cinayette kullanılan silahı yeğeni Orlando Anderson'a verdiğini ve Anderson'ın da rapçiyi vurduğunu söylüyor.Davis, Eylül 2023'te tutuklandı.Savunma avukatları kitabın kurgusal olduğunu savunuyor - ancak bir yargıç, kitabın mahkemede delil olarak sunulabileceğine karar verdi.Tupac Shakur kimdir?Sahne adını 2Pac olarak yazan Tupac Shakur, rap müzik tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Popülerliği, ölümünün yaşandığı dönemde zirveye ulaşmıştı.Shakur, 1971 yılında New York'un East Harlem bölgesinde doğdu. 20'li yaşlarında eşitsizlik ve ırkçılık gibi toplumsal konulara değinen şarkılarıyla tanındı.İlk albümü 2Pacalypse Now'ı 1991 yılında yayımladı. Ardından California Love, All Eyez on Me, Changes ve I Ain't Mad at Cha dahil birçok hit şarkıyla liste başarısı elde etti.25 yaşında araçtan açılan ateş sonucu öldürülmesinin etrafındaki gizem, onlarca yıldır dünyanın ilgisini çekiyor ve söylentilere, komplo teorilerine ve öfkeye önemli ölçüde kaynaklık ediyor. "Tupac gerçekten öldü mü?" sorusu, birçok hayran ve gerçek suç vakalarını takip eden kişi tarafından dile getirilen bir soru haline geldi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD'deki Tupac Shakur cinayetinde eski çete lideri Duane Davis'i jüri suçlu buldu, ceza duruşması 13 Ekim'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'deki Tupac Shakur cinayetinde eski çete lideri Duane Davis'i jüri suçlu buldu, ceza duruşması 13 Ekim'de - Son Dakika
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