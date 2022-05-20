ABD'den "Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor" açıklaması - Son Dakika
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ABD'den "Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor" açıklaması

20.05.2022 00:14
ABD'den "Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor" açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Hem Finlandiya Cumhurbaşkanı hem de İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibiyle doğrudan görüşme niyetinde olduklarını söyledi ve ekipler görüşmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği güvenlik endişelerinin çözülebileceğini söyledi. Sullivan, Biden'ın Güney Kore ve Japonya ziyareti esnasında başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'NİN İKİ ÜLKENİN ÜYELİK SÜRECİNE DESTEĞİ TAM

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geldiğine işaret eden Sullivan, ABD'nin söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine desteğinin tam olduğunu vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan.

"ENDİŞELERİN KONUŞULARAK ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Sullivan, Türkiye'nin söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine ilişkin duruşu konusunda ise "Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililer tarafından dile getirilen endişelerinin konuşulup çözülebileceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

"EKİPLER GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Kendisinin dün mevkidaşı İbrahim Kalın ile, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü anımsatan Blinken, "Bugün de hem Finlandiya Cumhurbaşkanı hem de İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibiyle doğrudan görüşme niyetinde olduklarını söyledi ve ekipler görüşmeye devam edecek" ifadesini kullandı.

"ABD'NİN DOĞRUDAN ERDOĞAN İLE KONUŞMA NİYETİ YOK"

Sullivan, konunun çözümü için ABD'nin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma niyetinin olmadığını bu konunun esasında Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında çözülmesi gereken bir konu olduğunu dile getirdi.

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