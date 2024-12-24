ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere yapılacak saldırı için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere düzenlenecek saldırı için mühimmat hazırlayan personelin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Denizcilerimiz Husilere yönelik saldırı için mühimmat hazırlıyor" denildi.
Son Dakika › Dünya › ABD'den Husilere Yönelik Saldırı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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