ABD'den Husilere Yönelik Saldırı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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Dünya

ABD'den Husilere Yönelik Saldırı Hazırlıkları Devam Ediyor

ABD\'den Husilere Yönelik Saldırı Hazırlıkları Devam Ediyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere yapılacak saldırı için hazırlıkların sürdüğünü ve mühimmat hazırlayan personelin görüntülerini paylaştı.

24.12.2024 10:51  Güncelleme: 10:53
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere yapılacak saldırı için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere düzenlenecek saldırı için mühimmat hazırlayan personelin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Denizcilerimiz Husilere yönelik saldırı için mühimmat hazırlıyor" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Husilere Yönelik Saldırı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika

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