ABD'den İran'a Hava Harekatı - Son Dakika
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ABD'den İran'a Hava Harekatı

ABD\'den İran\'a Hava Harekatı
15.07.2026 11:54
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CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik hava harekatı düzenledi, deniz ablukası başlatıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında ve İran kıyı bölgelerinde bulunan onlarca askeri hedefe yönelik yeni bir hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, TSİ 05.00'te İran'a yönelik ek bir saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi. Açıklamaya göre, 7 saat süren operasyon kapsamında ABD savaş uçakları, insansız hava araçları ve deniz unsurları hassas mühimmatlar kullanarak İran'a ait füze ve İHA tesislerini, deniz kuvvetleri unsurlarını ve kıyı savunma sistemlerini hedef aldı.

Gerçekleştirilen saldırıların, ABD kuvvetlerinin İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giden ya da buralardan hareket eden gemilere yönelik deniz ablukasını yeniden başlattığı gün gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada, deniz ablukasının saat 23.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

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