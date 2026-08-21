ABD'den İran'a Yaptırım Uyarısı - Son Dakika
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ABD'den İran'a Yaptırım Uyarısı

ABD\'den İran\'a Yaptırım Uyarısı
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'a karşı yeni yaptırımlarla ekonomik baskıyı artıracaklarını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'a yönelik izledikleri politikada ellerindeki en etkili aracın uygulayabilecekleri yaptırımlar olduğunu belirterek, Tahran yönetimine karşı ekonomik baskıyı artıracakları yeni bir safhaya geçtiklerini kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, katıldığı bir podcast yayınında Orta Doğu ve İran gündemine dair açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın Tahran yönetiminin elindeki en önemli kozlardan biri olduğunu ifade eden Vance, ticari gemilere yönelik saldırılara rağmen bölgeden yüksek miktarda petrol sevkiyatının sürdürülmesini sağladıklarını kaydetti. ABD'deki akaryakıt ve enerji fiyatlarını belirgin şekilde düşürdüklerini belirten Vance, enerjideki rahatlamanın devam etmesi ve ticari gemileri hedef alan eylemleri nedeniyle Tahran'ın yaptırımlarla karşılaşması durumunda bu tablonun İran'a ağır bir ekonomik yük olarak döneceğini savundu.

Oluşacak ekonomik tablonun İran'ın ABD ile yapacağı olası bir anlaşmaya dair tutumunu ve hesaplarını değiştireceğini öne süren Vance, ellerindeki en etkili aracın uygulayabilecekleri yaptırımlar ve finansal kısıtlamalar olduğunu bildirdi. İran'a karşı ekonomik baskıyı artıracakları yeni bir safhaya geçtiklerini dile getiren Vance, bu yaptırımları nihai hedeflerine ulaşmadaki en etkili yöntem olarak tanımladı ve söz konusu yaklaşımı sürdüreceklerinin sinyalini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer silaha ulaşmaması yönündeki kararlılığını hatırlatan Vance, temel amaçlarının sahada yeni bir durum oluşturarak ülkedeki nükleer tesislerin yalnızca kısıtlanmasını veya tahrip edilmesini değil, bunların bir daha asla yeniden inşa edilmeyeceğinden emin olunmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den İran'a Yaptırım Uyarısı - Son Dakika

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