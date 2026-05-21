ABD'den İran'a Yönelen 94 Geminin Yönü Değiştirildi
ABD'den İran'a Yönelen 94 Geminin Yönü Değiştirildi

21.05.2026 18:03
CENTCOM, İran'a uygulanan abluka kapsamında 94 ticari geminin yönünü değiştirdiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik ticari akışı engellemek amacıyla uygulanan abluka kapsamında bugüne kadar 94 ticari geminin yönünün değiştirildiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgede İran'a karşı yürütülen deniz ablukasının sonuçlarına ilişkin sanal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Uygulanan abluka çerçevesinde ticari gemilere yapılan müdahalelere değinilen açıklamada, "21 Mayıs itibarıyla CENTCOM güçleri, İran limanlarına giren ve çıkan ticari akışı engellemek için ablukayı uygularken 94 ticari geminin yönünü değiştirmiş ve 4 gemiyi etkisiz hale getirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

