ABD\'den İran\'a Yönelen 94 Geminin Yönü Değiştirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgede İran'a karşı yürütülen deniz ablukasının sonuçlarına ilişkin sanal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Uygulanan abluka çerçevesinde ticari gemilere yapılan müdahalelere değinilen açıklamada, "21 Mayıs itibarıyla CENTCOM güçleri, İran limanlarına giren ve çıkan ticari akışı engellemek için ablukayı uygularken 94 ticari geminin yönünü değiştirmiş ve 4 gemiyi etkisiz hale getirmiştir" ifadeleri kullanıldı.