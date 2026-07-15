ABD\'den İran Ablukası Açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılmasından bu yana geçen 17 saat içinde, ablukayı ihlal etmeye teşebbüs eden 2 ticari geminin yönünün değiştirildiğini açıkladı.

CENTCOM'un sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılmasının üzerinden 17 saat geçtiği bildirildi. Bu süre zarfında ablukayı ihlal etmeye teşebbüs eden 2 ticari geminin ABD güçleri tarafından engellenerek yönlerinin değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, uygulanan deniz ablukasına tam uyum sağlanması konusunda ABD ordusunun teyakkuzda kalmaya ve her türlü hazırlığı sürdürmeye devam ettiği vurgulandı.