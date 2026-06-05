ABD'den Küba'ya Yeni Yaptırımlar

(ANKARA) - ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, eşi ve üç kişinin yaptırım listesine alındığını bildirdi. Diaz-Canel, bu adımın Küba ile ABD arasındaki çatışma ortamını pekiştirmeyi amaçladığını belirtti.

ABD, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, eşi, üvey oğlu, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ve torunu Raul Alejandro Castro Calis'e yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın, "Trump yönetiminin Küba'nın ABD'ye karşı on yıllardır süren siyasi, ideolojik ve kurumsal savaş kampanyasına son verme ve bu kampanyayı destekleyenler ile Küba halkının zulmünden çıkar sağlayanları sorumlu tutma yönündeki kapsamlı çabalarının bir parçası" olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Trump Yönetimi, Küba rejiminin yıkıcı ağını, yıkıcı operasyonlarını mümkün kılanları ve Küba halkı acı çekerken çıkar sağlayanları hedef almaya devam edecektir" denildi.

"TRUMP YÖNETİMİ, RADİKAL MARKSİST REJİMLERE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEK"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'nın "radikol sol terörün dünya başkenti" olduğunu iddia ederek, "Havana rejimi, kıtamızda ve ötesinde şiddet yanlısı Marksist ve Üçüncü Dünya hareketlerini saflarına katmış, eğitmiş ve desteklemiştir. Bugün, Küba'nın yıkıcı ve radikal faaliyetlerini mümkün kılan ve finanse eden ağı hedef alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rubio, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı (MINFAR), Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü (ICAP), Amistur Cuba S.A., Devrimi Savunma Komiteleri (CDR) ve Minera La Victoria S.A.'nın da yaptırım listesine alındığını dile getirdi. Rubio, "Trump Yönetimi, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmeye çalışan, zehirli ve kötü devrimlerini ülkemize ve tüm dünyaya ihraç etmek için etki operasyonları yürüten, yarımküremizdeki radikal Marksist rejimlere artık müsamaha göstermeyecektir" dedi.

DİAZ-CANEL'DEN TEPKİ

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD Başkanı, Küba'ya karşı yeni tehditkar açıklamalarda bulundu. ABD Hazine Bakanlığı, Kübalı yöneticiler, kuruluşlar ve şirketlerden yeni isimleri gayrimeşru bir yaptırımlar listesine ekledi. Bu adımlar, Küba'ya yönelik ablukayı güçlendirmeyi ve Küba ile ABD arasındaki çatışma ortamını pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu siyasi körlük, son haftalarda ülkemize karşı uygulanan ve Küba halkına zarar vermek üzere tasarlanmış zorlayıcı tedbirlere eklenmektedir. ABD hükümetinin saldırganlığı ve kötü niyetli politikaları, en zor senaryolarla yüzleşme ve emperyalist saldırılara direnme kararlılığımızla karşılaşacaktır."