ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı - Son Dakika
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ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı

19.06.2022 13:04
ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı

Ukrayna'da siyasi parti Gosol'un lideri Kira Rudik, ABD'nin 1400 Stinger uçaksavar ve 6 bin 500 Javelin tanksavar füzesi gönderdiğini duyurdu.

Ukrayna'da siyasi parti Gosol'un lideri Kira Rudik, ABD'nin 1400 Stinger uçaksavar ve 6 bin 500 Javelin tanksavar füzesi gönderdiğini duyurdu.

Rudik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Ukrayna'ya 1400'den fazla Stinger sistemi ve 6 bin 500 Javelin sistemini devretti. Yayınlanan liste yardımı, anti-zırh sistemleri, dronlar, obüsler, Mi-17 helikopterleri, Zıpkın sistemlerini içeriyor. Teslim edilen her şey, amacına uygun olarak kullanılacaktır" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı - Son Dakika
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