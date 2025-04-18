ABD'den vatandaşlarına ''Suriye'' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın - Son Dakika
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ABD'den vatandaşlarına ''Suriye'' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın

ABD\'den vatandaşlarına \'\'Suriye\'\' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın

ABD Dışişleri Bakanlığı, çekilme kararı aldığı Suriye ilgili vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, ''Suriye'de terör saldırısı olabilir, teröristler kalabalıkların toplandığı alanları hedef alabilir. Hemen ülkeden çıkın.'' denildi.

18.04.2025 23:03
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı bir "Suriye" açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, çekilme kararı aldıkları Suriye ile ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de terör saldırısı olabileceğini belirterek ülkeden hemen çıkmalarını istedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TERÖR SALDIRISI OLABİLİR, SURİYE'Yİ TERK EDİN

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye'de terör saldırısı olabilir, teröristler kalabalıkların toplandığı alanları hedef alabilir. Suriye'nin hiçbir bölgesi güvenli sayılmamalı. Hemen Suriye'den çıkın. Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir."

"SURİYE'YE YÖNELİK SEYAHAT UYARISI DÖRDÜNCÜ SEVİYEDE"

ABD'nin Şam Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, Suriye'ye yönelik seyahat uyarısının dördüncü seviyede olduğu belirtildi. açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının turistik yerler de dahil olmak üzere "olası ve an meselesi" saldırılarla ilgili güvenilir bilgileri takip ettiği belirtildi.

Söz konusu uyarının sebebinin "terörizm ve iç karışıklık" olduğu iddia edilen açıklamada, "Suriye'nin hiçbir bölgesi şiddete karşı güvenli sayılmamalıdır." ifadesi kullanıldı. "ABD vatandaşlarına, teröristlerin Suriye'de insan kaçırma, bombalama ve diğer saldırıları planlamayı sürdürdüklerinizi hatırlatırız." ifadesine yer verilen açıklamada, olası saldırılarda kamusal etkinliklerin ve yerlerin hedef alınabileceği öne sürüldü.

ABD, SURİYE'DEN ÇEKİLİYOR

ABD, Suriye'deki askeri varlıklarını azaltma kararı almıştı. Washington, yüzlerce askerini çekmeye başlamıştı. ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan 3 küçük askeri noktayı dün boşaltarak ana üslere çekildi.

Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı.

ABD güçleri, halihazırda Fırat'ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde AA'nın tespit ettiği 21 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD güçlerinin varlık gösterdiği bölgeler terör örgütü PKK/ YPG işgalinde bulunuyor.

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Son Dakika Dünya ABD'den vatandaşlarına ''Suriye'' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sevgi Ecrin:
    yine ne planlar dönüyor 59 7 Yanıtla
  • Atalay k:
    Amerikan istihbaratı saldırı var diyorsa bilin ki kendileri Organize etmiştir 59 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    esas Usa ta'dan çıkın eşkıya devlet usa 47 8 Yanıtla
    TC Tabak:
    valla bende yazıyorum ama yayınlamıyorlar, doğru söz yazmışsın. 13 1
  • METİN AMAK:
    büyük şeytanın vardır bir planı inşallah cenabi planlarını kendi başlarına yıksın Allah zalimlere fırsat vermesin 48 0 Yanıtla
  • Kemal:
    Suriye ye plaja mi gitmişsiniz ki geri kaçın diyorsunuz. ajanlarina gel desene açıkça 33 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Terör saldırısı dedikleri şey kendileri yapacak 26 0 Yanıtla
  • Metin Yoldas:
    kendileri karıştırdıları için bilirler. dünyada terörün kaynağı yöneticisi abd,israil ve ingilizlerdir.bunu herkes bilir kimileri de gider bunlardan medet umar 14 0 Yanıtla
  • ahmet3131:
    cekilin demesi bile planlı Bir kahpelik var 10 0 Yanıtla
  • Metin Yoldas:
    büyük şeytan abd 10 0 Yanıtla
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