ABD'den Ukrayna'ya 89 milyon dolarlık yardım - Son Dakika
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ABD'den Ukrayna'ya 89 milyon dolarlık yardım

10.08.2022 11:33
ABD'den Ukrayna'ya 89 milyon dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna topraklarının patlayıcılardan arındırılması ve insani konularda destek için 89 milyon dolarlık yardım yapılmasının planlandığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna topraklarının patlayıcılardan arındırılması ve insani konularda destek için 89 milyon dolarlık yardım yapılmasının planlandığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, Ukrayna Hükümetine, Rusya'nın acımasız savaşının yarattığı patlayıcı kalıntılarının yol açtığı acil insani zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için 89 milyon dolarlık FY 2022 finansmanı sağlama niyetini açıkladı" denildi.

ÇOK SAYIDA MAYIN VE PATLAMAMIŞ BOMBA VARAçıklamada, savaş nedeniyle birçok bölgede aktif mayınların ve patlamamış cephanenin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın yasadışı ve sebepsiz yere Ukrayna'yı işgal etmesi, ülkenin büyük bir bölümünü kara mayınları, patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcı cihazlarla doldurdu. Rus aktörler tarafından Ukrayna'da gördüğümüz şekilde el yapımı patlayıcıların grotesk kullanımı, daha önce Suriye'de sadece DEAŞ ile ilişkilendiriliyordu. Bu patlayıcılar verimli tarım arazilerine erişimi engelliyor, yeniden inşa çabalarını geciktiriyor, yerinden edilmiş toplulukların evlerine dönmesini engelliyor ve masum Ukraynalı sivilleri öldürmeye ya da sakat bırakmaya devam ediyor. Ukrayna Hükümeti 160 bin kilometrekarelik arazinin tehlikeli olabileceğini tahmin ediyor. Bu kabaca Virginia, Maryland ve Connecticut eyaletlerinin toplamı kadar bir alana tekabül etmektedir."


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Kaynak: DHA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Ukrayna'ya 89 milyon dolarlık yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den Ukrayna'ya 89 milyon dolarlık yardım - Son Dakika
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