ABD Dışişleri, Mısır, Kuveyt ve BAE\'ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, satıştaki en büyük payı yaklaşık 1 milyar 41 milyon dolar değerindeki 'APKWS-II' güdüm bölümlerinin ve bazı parçaların Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) verilmesinin oluşturduğu bildirildi. Mısır için tahmini 832 milyon dolar değerindeki 2 bin 20 adede kadar 'FGM-148F Javelin' füzesi ile 200 kadar 'Javelin Hafif Komuta Fırlatma Ünitesi'nin olası satışının onaylandığı belirtildi. Kuveyt'e de yaklaşık 400 milyon dolarlık 'Patriot' füzelerinin bazı parçaları ve tamir hizmeti verileceği kaydedildi.