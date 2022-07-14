ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti

14.07.2022 23:51

ABD eski başkanı Donald Trump'ın 1977-1992 yılları arasında evli kaldığı Ivana Trump, 73 yaşında hayatını kaybetti. Eski eşinin ölümüyle ilgili açıklamada bulunan Donald Trump, "Harika ve ilham verici bir hayat, çok güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'di. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin eski başkanı Trump'un ilk eşi Ivana Trump'tan üzücü haber geldi. Truth Social'dan açıklama yapan Donald Trump, Ivana Trump'ın New York'taki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump öldü

"HUZUR İÇİNDE YAT IVANA"

"Bu haberi onu seven herkese bildirdiğim için çok üzgünüm" diyen Trump, şunları kaydetti: Harika ve ilham verici bir hayat, çok güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'di. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!

ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump öldü

TRUMP AİLESİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Trump ailesi de bir açıklama yaparak "Sevgili annemiz Ivana Trump'ın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Annemiz inanılmaz bir kadındı; iş dünyasında bir güç, birinci sınıf bir atlet, parlak bir güzellik ve şefkatli bir anne ve arkadaş. Ivana Trump mücadeleciydi. Komünizmden kaçtı ve bu ülkeyi kucakladı. Çocuklarına azim, sertlik, şefkat ve kararlılığı öğretti. Annesi, üç çocuğu ve on torunu onu çok özleyecek" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Dünya ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti - Son Dakika


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